7 рецептов сладостей, которые не требуют выпечки
Вкус из детства.
Если вкус покупных тортов и пирожных вам не нравится, а возиться с приготовлением десерта слишком долго не хочется, предлагаем вам испробовать быстрые рецепты сладостей. Все они приведены ниже и состоят только из натуральных ингредиентов.
7 рецептов сладостей, которые не требуют выпечки:
1. Баунти.
Вот что вам нужно:
- сгущенка - 1 банка;
- кокосовая стружка - 350 гр;
- шоколад - 200 гр.
Вот что нужно делать:
- Кокосовую стружку смешайте со сгущенкой.
- Слепите из полученной массы небольшие колбаски.
- Шоколад растопите на водяной бане.
- Каждую колбаску окуните в теплый шоколад и выложите на решетку, под которой должна быть пергаментная бумага. Пусть лишний шоколад стечет на бумагу.
- Затем отправьте батончики в холодильник на пару часов.
2. Рафаэлло.
Вот что нужно для его приготовления:
- сгущенное молоко - 1 банка;
- размягченное сливочное масло - 200 гр;
- кокосовая стружка - 200 гр;
- миндаль - 1 стакан;
- ванилин - 1 пакетик.
Приготовление:
- Масло взбейте со сгущенным молоком, добавьте в эту массу ванилин и кокосовую стружку.
- Отправьте эту смесь в холодильник на 1 час.
- Миндаль обжарьте на сухой сковородке.
- Из охлажденной кокосовой массы сформируйте шарики, внутрь каждого положите 1 миндаль.
- Каждый шарик обваляйте в кокосовой стружке. Отправьте десерт в холодильник на пару часов.
3. Щербет.
Вот что вам нужно:
- размягченное сливочное масло - 100 гр;
- белый шоколад - 2 плитки;
- грецкие орехи - 100 гр;
- сухофрукты и изюм по вкусу.
Приготовление:
- Белый шоколад растопите на водяной бане.
- Сухофрукты порежьте, орехи измельчите.
- Все ингредиенты перемешайте, выложите полученную массу в прямоугольную форму.
- Отправьте щербет в холодильник на пару часов.
4. Вкусный торт без выпечки.
Ингредиенты:
- 1,5 пачки печенья;
- 3 яйца;
- 250 гр. сгущенного молока;
- 400 мл молока;
- 150 гр. сливочного масла;
- ¼ ч. ложки ванилина.
Для глазури:
- 2 ст. ложки сахара;
- 2 ст. ложки какао;
- 6 ст. ложек молока.
Способ приготовления:
- Для приготовления крема вбейте яйца в кастрюлю и тщательно взбейте их венчиком или миксером около 5 минут.
- Затем влейте в кастрюлю сгущенку и все очень хорошо перемешайте.
- Следующим этапом влейте молоко.
- Всыпьте немного ванилина, который даст аромат и опять все перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, не переставая помешивать смесь. При первых признаках закипания снимите крем с огня и оставьте его остывать.
- Пока крем остывает, приготовьте шоколадную глазурь: в небольшую мисочку просейте какао и смешайте его с сахаром.
- Влейте туда молоко и все тщательно перемешайте с помощью венчика. Далее отправьте эту смесь в микроволновку на 3 минуты.
- Обязательно доставайте глазурь каждые 30 секунд и хорошо перемешивайте.
- Размягченное масло взбейте миксером в течение одной минуты.
- В масло порциями начните добавлять остывший крем, затем взбейте все вместе.
- Пришло время собрать тортик. Выберите печенье, по консистенции напоминающее крекеры, только не соленые.
- Возьмите прямоугольную форму небольшого размера и выложите слой печенья.
- Обильно залейте печенье кремом. Поверх опять выложите печенье.
- Последним слоем должно быть печенье. Сверху залейте все шоколадной глазурью и уберите в холодильник на два часа для застывания.
5. Энергетические батончики.
Ингредиенты:
- 3 ст.л. натурального соленого арахисового масла;
- 1/2 стакана шоколадной крошки;
- 1/2 стакана овсянки.
Вот что нужно делать:
- Все эти ингредиенты загрузите в чашу блендера и измельчите до той консистенции, которая вас устроит.
- Перекладите эту смесь в прямоугольную форму, разровняйте и поставьте в морозильник на 15 минут.
- Затем достаньте и разрежьте эту массу на порционные куски. Храните готовые батончики в герметичной ёмкости или контейнере в течение недели.
6. Шоколадный торт без выпечки.
Ингредиенты:
- 270 г песочного печенья;
- 400 г темного шоколада;
- 300 г сгущенного молока;
- 165 г размягченного сливочного масла.
Приготовление:
- Печенье поломайте на кусочки.
- Шоколад растопите на водяной бане, добавьте к нему масло, снимите массу с огня, немного охладите и перемешайте со сгущенкой.
- Печенье хорошо перемешайте с шоколадной смесью.
- Форму застелите пергаментной бумагой, выложите туда шоколадную массу, хорошо её утрамбуйте.
- Сверху залейте торт оставшимся шоколадом.
- Поставьте торт в холодильник - он должен хорошо охладиться.
7. Шоколадные конфеты.
Ингредиенты:
- 1 стакан натурального, несоленого арахисового масла;
- ⅓ стакана кленового или любого другого сиропа;
- ⅓ стакана кокосовой муки;
- ¼ стакана какао-порошка.
Применение:
- Все ингредиенты загрузите в чашу блендера и хорошо взбейте.
- Сформируйте из полученной смеси шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой на равном расстоянии друг от друга.
- Поставьте шарики в морозильник на 20-30 минут, пока они не станут твердыми.
Какой из этих рецептов вы готовите чаще всего?
Виктор Сибибел