7 рецептов сладостей, которые не требуют выпечки Вкус из детства.

Если вкус покупных тортов и пирожных вам не нравится, а возиться с приготовлением десерта слишком долго не хочется, предлагаем вам испробовать быстрые рецепты сладостей. Все они приведены ниже и состоят только из натуральных ингредиентов.

7 рецептов сладостей, которые не требуют выпечки:



1. Баунти.

Вот что вам нужно:

сгущенка - 1 банка;

кокосовая стружка - 350 гр;



шоколад - 200 гр.

Вот что нужно делать:



Кокосовую стружку смешайте со сгущенкой.

Слепите из полученной массы небольшие колбаски.

Шоколад растопите на водяной бане.

Каждую колбаску окуните в теплый шоколад и выложите на решетку, под которой должна быть пергаментная бумага. Пусть лишний шоколад стечет на бумагу.



Затем отправьте батончики в холодильник на пару часов.

2. Рафаэлло.



Вот что нужно для его приготовления:



сгущенное молоко - 1 банка;



размягченное сливочное масло - 200 гр;

кокосовая стружка - 200 гр;

миндаль - 1 стакан;



ванилин - 1 пакетик.

Приготовление:

Масло взбейте со сгущенным молоком, добавьте в эту массу ванилин и кокосовую стружку.

Отправьте эту смесь в холодильник на 1 час.

Миндаль обжарьте на сухой сковородке.

Из охлажденной кокосовой массы сформируйте шарики, внутрь каждого положите 1 миндаль.

Каждый шарик обваляйте в кокосовой стружке. Отправьте десерт в холодильник на пару часов.

3. Щербет.

Вот что вам нужно:



размягченное сливочное масло - 100 гр;

белый шоколад - 2 плитки;

грецкие орехи - 100 гр;

сухофрукты и изюм по вкусу.

Приготовление:

Белый шоколад растопите на водяной бане.

Сухофрукты порежьте, орехи измельчите.

Все ингредиенты перемешайте, выложите полученную массу в прямоугольную форму.

Отправьте щербет в холодильник на пару часов.

4. Вкусный торт без выпечки.



Ингредиенты:

1,5 пачки печенья;



3 яйца;



250 гр. сгущенного молока;



400 мл молока;



150 гр. сливочного масла;



¼ ч. ложки ванилина.



Для глазури:

2 ст. ложки сахара;



2 ст. ложки какао;



6 ст. ложек молока.



Способ приготовления:

Для приготовления крема вбейте яйца в кастрюлю и тщательно взбейте их венчиком или миксером около 5 минут.

Затем влейте в кастрюлю сгущенку и все очень хорошо перемешайте.

Следующим этапом влейте молоко.



Всыпьте немного ванилина, который даст аромат и опять все перемешайте.

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, не переставая помешивать смесь. При первых признаках закипания снимите крем с огня и оставьте его остывать.



Пока крем остывает, приготовьте шоколадную глазурь: в небольшую мисочку просейте какао и смешайте его с сахаром.

Влейте туда молоко и все тщательно перемешайте с помощью венчика. Далее отправьте эту смесь в микроволновку на 3 минуты.

Обязательно доставайте глазурь каждые 30 секунд и хорошо перемешивайте.

Размягченное масло взбейте миксером в течение одной минуты.

В масло порциями начните добавлять остывший крем, затем взбейте все вместе.

Пришло время собрать тортик. Выберите печенье, по консистенции напоминающее крекеры, только не соленые.

Возьмите прямоугольную форму небольшого размера и выложите слой печенья.



Обильно залейте печенье кремом. Поверх опять выложите печенье.

Последним слоем должно быть печенье. Сверху залейте все шоколадной глазурью и уберите в холодильник на два часа для застывания.

5. Энергетические батончики.



Ингредиенты:

3 ст.л. натурального соленого арахисового масла;

1/2 стакана шоколадной крошки;



1/2 стакана овсянки.

Вот что нужно делать:

Все эти ингредиенты загрузите в чашу блендера и измельчите до той консистенции, которая вас устроит.

Перекладите эту смесь в прямоугольную форму, разровняйте и поставьте в морозильник на 15 минут.

Затем достаньте и разрежьте эту массу на порционные куски. Храните готовые батончики в герметичной ёмкости или контейнере в течение недели.

6. Шоколадный торт без выпечки.



Ингредиенты:

270 г песочного печенья;



400 г темного шоколада;

300 г сгущенного молока;

165 г размягченного сливочного масла.



Приготовление:



Печенье поломайте на кусочки.

Шоколад растопите на водяной бане, добавьте к нему масло, снимите массу с огня, немного охладите и перемешайте со сгущенкой.

Печенье хорошо перемешайте с шоколадной смесью.

Форму застелите пергаментной бумагой, выложите туда шоколадную массу, хорошо её утрамбуйте.

Сверху залейте торт оставшимся шоколадом.

Поставьте торт в холодильник - он должен хорошо охладиться.

7. Шоколадные конфеты.



Ингредиенты:

1 стакан натурального, несоленого арахисового масла;

⅓ стакана кленового или любого другого сиропа;

⅓ стакана кокосовой муки;

¼ стакана какао-порошка.

Применение:

Все ингредиенты загрузите в чашу блендера и хорошо взбейте.

Сформируйте из полученной смеси шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой на равном расстоянии друг от друга.

Поставьте шарики в морозильник на 20-30 минут, пока они не станут твердыми.

Какой из этих рецептов вы готовите чаще всего?

