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7 рецептов сладостей, которые не требуют выпечки

7 рецептов сладостей, которые не требуют выпечки

Вкус из детства.




Если вкус покупных тортов и пирожных вам не нравится, а возиться с приготовлением десерта слишком долго не хочется, предлагаем вам испробовать быстрые рецепты сладостей. Все они приведены ниже и состоят только из натуральных ингредиентов.

7 рецептов сладостей, которые не требуют выпечки:

1. Баунти.

recalibratedbodies

Вот что вам нужно:

  • сгущенка - 1 банка;
  • кокосовая стружка - 350 гр;
  • шоколад - 200 гр.

Вот что нужно делать:

  • Кокосовую стружку смешайте со сгущенкой.
  • Слепите из полученной массы небольшие колбаски.
  • Шоколад растопите на водяной бане.
  • Каждую колбаску окуните в теплый шоколад и выложите на решетку, под которой должна быть пергаментная бумага. Пусть лишний шоколад стечет на бумагу.
  • Затем отправьте батончики в холодильник на пару часов.

2. Рафаэлло.

whereismyspoon

Вот что нужно для его приготовления:

  • сгущенное молоко - 1 банка;
  • размягченное сливочное масло - 200 гр;
  • кокосовая стружка - 200 гр;
  • миндаль - 1 стакан;
  • ванилин - 1 пакетик.

Приготовление:

  • Масло взбейте со сгущенным молоком, добавьте в эту массу ванилин и кокосовую стружку.
  • Отправьте эту смесь в холодильник на 1 час.
  • Миндаль обжарьте на сухой сковородке.
  • Из охлажденной кокосовой массы сформируйте шарики, внутрь каждого положите 1 миндаль.
  • Каждый шарик обваляйте в кокосовой стружке. Отправьте десерт в холодильник на пару часов.

3. Щербет.

lilluna.com

Вот что вам нужно:

  • размягченное сливочное масло - 100 гр;
  • белый шоколад - 2 плитки;
  • грецкие орехи - 100 гр;
  • сухофрукты и изюм по вкусу.

Приготовление:

  • Белый шоколад растопите на водяной бане.
  • Сухофрукты порежьте, орехи измельчите.
  • Все ингредиенты перемешайте, выложите полученную массу в прямоугольную форму.
  • Отправьте щербет в холодильник на пару часов.

4. Вкусный торт без выпечки.

thekitchenismyplayground

Ингредиенты:

  • 1,5 пачки печенья;
  • 3 яйца;
  • 250 гр. сгущенного молока;
  • 400 мл молока;
  • 150 гр. сливочного масла;
  • ¼ ч. ложки ванилина.

Для глазури:

  • 2 ст. ложки сахара;
  • 2 ст. ложки какао;
  • 6 ст. ложек молока.

Способ приготовления:

  • Для приготовления крема вбейте яйца в кастрюлю и тщательно взбейте их венчиком или миксером около 5 минут.
  • Затем влейте в кастрюлю сгущенку и все очень хорошо перемешайте.
  • Следующим этапом влейте молоко.
  • Всыпьте немного ванилина, который даст аромат и опять все перемешайте.
  • Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, не переставая помешивать смесь. При первых признаках закипания снимите крем с огня и оставьте его остывать.
  • Пока крем остывает, приготовьте шоколадную глазурь: в небольшую мисочку просейте какао и смешайте его с сахаром.
  • Влейте туда молоко и все тщательно перемешайте с помощью венчика. Далее отправьте эту смесь в микроволновку на 3 минуты.
  • Обязательно доставайте глазурь каждые 30 секунд и хорошо перемешивайте.
  • Размягченное масло взбейте миксером в течение одной минуты.
  • В масло порциями начните добавлять остывший крем, затем взбейте все вместе.
  • Пришло время собрать тортик. Выберите печенье, по консистенции напоминающее крекеры, только не соленые.
  • Возьмите прямоугольную форму небольшого размера и выложите слой печенья.
  • Обильно залейте печенье кремом. Поверх опять выложите печенье.
  • Последним слоем должно быть печенье. Сверху залейте все шоколадной глазурью и уберите в холодильник на два часа для застывания.

5. Энергетические батончики.

minimalistbaker

Ингредиенты:

  • 3 ст.л. натурального соленого арахисового масла;
  • 1/2 стакана шоколадной крошки;
  • 1/2 стакана овсянки.

Вот что нужно делать:

  • Все эти ингредиенты загрузите в чашу блендера и измельчите до той консистенции, которая вас устроит.
  • Перекладите эту смесь в прямоугольную форму, разровняйте и поставьте в морозильник на 15 минут.
  • Затем достаньте и разрежьте эту массу на порционные куски. Храните готовые батончики в герметичной ёмкости или контейнере в течение недели.

6. Шоколадный торт без выпечки.

happyfoodstube

Ингредиенты:

  • 270 г песочного печенья;
  • 400 г темного шоколада;
  • 300 г сгущенного молока;
  • 165 г размягченного сливочного масла.

Приготовление:

  • Печенье поломайте на кусочки.
  • Шоколад растопите на водяной бане, добавьте к нему масло, снимите массу с огня, немного охладите и перемешайте со сгущенкой.
  • Печенье хорошо перемешайте с шоколадной смесью.
  • Форму застелите пергаментной бумагой, выложите туда шоколадную массу, хорошо её утрамбуйте.
  • Сверху залейте торт оставшимся шоколадом.
  • Поставьте торт в холодильник - он должен хорошо охладиться.

7. Шоколадные конфеты.

beamingbaker

Ингредиенты:

  • 1 стакан натурального, несоленого арахисового масла;
  • ⅓ стакана кленового или любого другого сиропа;
  • ⅓ стакана кокосовой муки;
  • ¼ стакана какао-порошка.

Применение:

  • Все ингредиенты загрузите в чашу блендера и хорошо взбейте.
  • Сформируйте из полученной смеси шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой на равном расстоянии друг от друга.
  • Поставьте шарики в морозильник на 20-30 минут, пока они не станут твердыми.

Какой из этих рецептов вы готовите чаще всего?

Виктор Сибибел





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